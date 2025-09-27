Рожков заявил, что Международный паралимпийский комитет устал от критики со стороны Украины

Глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков рассказал, что члены Международного паралимпийского комитета (МПК) старались не общаться с президентом Паралимпийского комитета Украины Валерием Шушкевичем на Генеральной ассамблее организации.

«Конечно, как всегда, очень остро выступал президент Паралимпийского комитета Украины, но такое ощущение, что уже все устали от него. Здесь особенно старались представители многих стран с ним не разговаривать. Он продолжает говорить все одно и то же. Практически это выступление [президента Украины Владимира] Зеленского, только в преломлении спорта», — цитирует Рожкова ТАСС.

Генеральная ассамблея МПК проходила с 26 по 27 сентября в Сеуле. В субботу делегаты проголосовали за восстановление полноценного членства ПКР в организации. Это позволит российским паралимпийцам с национальным флагом и гимном участвовать в крупных соревнованиях, включая Паралимпиаду, по таким видам спорта, как легкая атлетика, плавание, пауэрлифтинг, следж-хоккей и пулевая стрельба.