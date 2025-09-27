Паралимпийские игры
Паралимпиада (Паралимпийские игры)

27 сентября, 14:35

Рожков заявил, что Международный паралимпийский комитет устал от критики со стороны Украины

Алина Савинова

Глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков рассказал, что члены Международного паралимпийского комитета (МПК) старались не общаться с президентом Паралимпийского комитета Украины Валерием Шушкевичем на Генеральной ассамблее организации.

«Конечно, как всегда, очень остро выступал президент Паралимпийского комитета Украины, но такое ощущение, что уже все устали от него. Здесь особенно старались представители многих стран с ним не разговаривать. Он продолжает говорить все одно и то же. Практически это выступление [президента Украины Владимира] Зеленского, только в преломлении спорта», — цитирует Рожкова ТАСС.

МПК восстановил полноценный статус Паралимпийского комитета России.С наших паралимпийцев сняли санкции — вернули даже флаг. Первая большая победа над антироссийским лобби

Генеральная ассамблея МПК проходила с 26 по 27 сентября в Сеуле. В субботу делегаты проголосовали за восстановление полноценного членства ПКР в организации. Это позволит российским паралимпийцам с национальным флагом и гимном участвовать в крупных соревнованиях, включая Паралимпиаду, по таким видам спорта, как легкая атлетика, плавание, пауэрлифтинг, следж-хоккей и пулевая стрельба.

Источник: ТАСС
Россиянин Калина стал десятикратным чемпионом мира по паралимпийскому плаванию

Рожков заявил о призыве европейцев голосовать против восстановления членства ПКР

