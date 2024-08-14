Паралимпийские игры
Новости
Медальный зачет
Главная
Паралимпийские игры

Париж-2024, Паралимпиада

Сегодня, 13:03

Рожков: «ПКР получил 85 аккредитаций для спортсменов на Паралимпиаду, еще семь проверяются»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Логотип Международного паралимпийского комитета на триумфальной арке в Париже.
Фото Global Look Press

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков сообщил, что комитет получил аккредитации для участия в Паралимпиаде на 85 атлетов из 92. Семь спортсменов еще проходят проверку.

«Паралимпийский комитет России получил аккредитационные карточки практически на всех спортсменов, заявленных на Паралимпийские игры в Париже», — цитирует Рожкова ТАСС.

Спортсмены на данный момент находятся в офисе ПКР в Москве.

В Паралимпиаде планируется участие 48 легкоатлетов, 35 пловцов, 5 спортсменов по настольному теннису, 2 триатлонистов и 2 тхэквондистов.

Паралимпиада пройдет в Париже с 28 августа по 8 сентября 2024 года.

Источник: ТАСС
1
0
Читайте также
Спонсоры МОК недовольны привилегиями ряда компаний на Олимпиаде
Сербские фанаты вывесили на Олимпиаде российский флаг
Алаудинов заявил о плане ВСУ захватить Курскую АЭС к 11 августа
Месть за то, что запрещали избивать женщин. Хелиф подает в суд на Маска, Роулинг и Трампа
Гладков сообщил о введении режима ЧС на территории Белгородской области
Напавший на Курскую область командир ВСУ учился в Одессе
Популярное видео
Наиль Якупов — о переходе в «Куньлунь»
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Зачем «Ак Барс» расстался с Шипачевым и Войновым
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
Ткачев обещает вернуться на лед как можно скорее
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
Ковальчук рассказал о своем будущем
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
«Амур» пока без легионеров, «Трактор» подписал Кэмпфера
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ашапатов против участия трансгендера* в Паралимпийских играх
Новости
RSS RSS
Все новости