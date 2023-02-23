Рожков сообщил, что около 20 россиян продолжают работать в комитетах и комиссиях МПК

Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков заявил, что около 20 представителей ПКР и всероссийских федераций, развивающих спорт людей с инвалидностью, продолжают работать в международных спортивных комитетах и комиссиях Международного паралимпийского комитета (МПК).

«Около 20 представителей ПКР и всероссийских федераций, развивающих спорт людей с инвалидностью, продолжают работать в международных спортивных комитетах и комиссиях МПК, а также в руководящих органах международных спортивных федераций. Вопрос об их исключении не поднимался», — приводит слова Рожкова ТАСС.

16 ноября 2022 года на внеочередной генеральной ассамблее МПК приостановил членство ПКР в организации.