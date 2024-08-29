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Париж-2024, Паралимпиада

Сегодня, 21:52

Рожков рассказал, что Костомаров вдохновил многих российских паралимпийцев

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков рассказал, что олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров вдохновил многих людей, в том числе и паралимпийцев.

Рожков встретился с Костомаровым в день церемонии открытия Паралимпиады в Париже, где выступят 88 российских атлетов.

«Пообщались с Романом Костомаровым, — цитирует Рожкова ТАСС. — Удивительный человек с невероятной внутренней силой. Он вдохновил своим примером многих людей, в том числе и наших паралимпийцев. От лица всей нашей команды благодарим Романа за поддержку».

В январе 2023 года Костомаров попал в реанимацию с пневмонией, где был помещен в медикаментозную кому. На фоне сепсиса у него начались проблемы с кровообращением, в феврале 2023 года стало известно, что фигуристу ампутировали обе стопы и кисти рук.

Источник: ТАСС
Роман Костомаров
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