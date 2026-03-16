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Паралимпиада (Паралимпийские игры)

16 марта, 14:00

Рожков поблагодарил МПК за объективность в вопросе допуска россиян

Анастасия Пилипенко

Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков выразил благодарность Международному паралимпийскому комитету (МПК) за решение допустить российских спортсменов к Играм в Италии.

«Прежде всего, мы благодарны МПК за объективность. Критерии двусторонних приглашений были размыты, и МПК имел право пригласить любых спортсменов из нашей страны. Но он все-таки услышал наше предложение и пригласил сильнейших в мире», — сказал Рожков ТАСС.

На Паралимпийских играх в Италии, проходивших с 6 по 15 марта в Милане и Кортина-д'Ампеццо, российские спортсмены завоевали 12 медалей: 8 золотых, 1 серебряную и 3 бронзовых наград. Этот результат позволил сборной России занять третье место в общем медальном зачете.

Российские спортсмены выступили на Паралимпийских играх с национальной символикой впервые за 12 лет.

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Источник: ТАСС
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