Россию на Паралимпиаде-2020 представят около 300 спортсменов

В составе российской делегации на Паралимпийские игры 2020 года в Токио будут около 300 спортсменов и 200 человек обслуживающего персонала, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на первого вице-президента ПКР Павла Рожкова. По его словам, Россия будет представлена практически во всех видах спорта.

— Из 22 видов спорта программы Паралимпиады 2020 года, мы планируем, что россияне примут участие в 18-21 виде спорта, — сказал Рожков. — Общая делегация составят порядка 500 человек, куда войдут спортсмены и обслуживающий персонал — около 300 спортсменов и 200 тренеров, врачей, массажистов, спортсменов-ведущих.

Для организации тренировочных сборов нам важна доступность адаптивных спортивных сооружений и места размещения. Нам нужно знать заранее о климатических условиях тех мет, где будут проводиться соревнования на открытом воздухе, такие, как легкая атлетика, игровые виды спорта. Все финансовые условия должны быть переложены на бумагу. Также нам важно иметь спарринг-партнеров.

На следующей неделе мы готовы представить необходимую информацию для принятия решения. Все спортивные сооружения должны отвечать международным требованиям, быть сертифицированными, точно такими же, на которых ребята будут выступать на Паралимпийских играх.

Паралимпиада-2020 пройдет с 25 августа по 6 сентября в Токио.