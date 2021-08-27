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Российский велогонщик Асташов побил второй мировой рекорд на Паралимпиаде

08:05

Российский велогонщик Михаил Асташов побил мировой рекорд в индивидуальной гонке с раздельным стартом на дистанции 1000 метров на Паралимпийских играх в Токио. Его результат 1 минута 10,450 секунды.

Отметим, что Асташов побил второй мировой рекорд на Играх. Ранее спортсмен выиграл золотую медаль в гонке преследования на дистанции 3000 метров с мировым рекордом.

Асташов выступает в категории C1 среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата.

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