Российский велогонщик Асташов побил второй мировой рекорд на Паралимпиаде

Российский велогонщик Михаил Асташов побил мировой рекорд в индивидуальной гонке с раздельным стартом на дистанции 1000 метров на Паралимпийских играх в Токио. Его результат 1 минута 10,450 секунды.

Отметим, что Асташов побил второй мировой рекорд на Играх. Ранее спортсмен выиграл золотую медаль в гонке преследования на дистанции 3000 метров с мировым рекордом.

Асташов выступает в категории C1 среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата.