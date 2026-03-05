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Паралимпиада (Паралимпийские игры)

5 марта, 09:10

Сноубордист Шеббо: «На Паралимпиаду сделали на протезах разный визуал: хохлому, гжель»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта

Российский сноубордист Филипп Шеббо, участник Паралимпиады-2026, рассказал «СЭ», как попал в сборную и как начал производить специальные протезы для этого вида спорта.

— Свой протез начали делать в университете или уже позже?

— Это было уже когда я работал в Москве. Друзья позвали меня кататься на сноуборде. Мой протез не подходил под этот вид спорта, у него по-другому устроена механика. Он не предусматривает определенных движений для катания на сноуборде. Поэтому я сначала сомневался, но потом решил попробовать. Пробовал на протезе, который не создан для этого. Тем не менее меня сильно затянуло. Стал очень активно на нем кататься. В какой-то момент я просто уперся в потенциал протеза. Недолго думая, начал работать над своей конструкцией прототипа, которая позволила бы обрести движения, необходимые для катания на сноуборде. Долго изучал, каким образом профессиональные сноубордисты управляют доской, делают трюки. Потихонечку корректировал свою конструкцию для оптимальной биомеханики. В тот период кто-то из моих товарищей выложил видео со мной в интернете, и на это обратили внимание из комьюнити, занимающегося парасноубордом. Мы вышли на связь. Увидел, что есть дисциплина «сноуборд-кросс», которая мне близка. Решил себя попробовать. Получилось достаточно успешно. На первом чемпионате России удалось завоевать золото. Это происходило в ковидное время, поэтому многие сильные конкуренты не участвовали. В 2021-м меня затянуло в спорт уже более серьезно, и мой протез тоже эволюционировал. Поэтому мы начали участвовать в региональных соревнованиях, впоследствии удалось попасть на международные старты, где увидел других коллег. Ребята из нашей сборной и зарубежных команд обратили внимание на протез. В Финляндию уже взял несколько регулировочных трубок, чтобы разные спортсмены могли попробовать. Это вызвало очень положительные эмоции. Спрос оказался высокий. Но это были прототипы. Дальше мы с ребятами из сборной России стали дорабатывать протез. Есть разные нюансы. Сейчас на Паралимпиаде также выступит Дима Фадеев. Он едет протезной ногой вперед, а у меня она сзади. Мы совместными усилиями корректировали и пришли к финальному продукту, который имеется у нас сейчас.

— В чем преимущество ваших протезов?

— В отличие от других он полицентрический. Протез более правильно повторяет изгиб колена, а также добавляет изгиб в голеностопе отдельно от стопы. Когда мы приседаем, то у нас не только коленка сгибается, но мы также чуть-чуть задействуем голеностоп, чтобы центр тяжести перемещался вертикально. Если убрать эту функцию, то при приседе протез будет сильно давить на стопу. А если давит на стопу, тогда задействуется передний кант, в результате чего спортсмен теряет скорость, закантовывается. Поэтому приходится выравниваться различными неправильными движениями тела. Наш протез дает в таких случаях правильную вертикальную динамику. Второй плюс — легкий вес. Правильную кинематику можно подстроить под разные весовые категории. Ну, и рисунки у нас красивые. Под Паралимпиаду мы сделали разный визуал: хохлому, гжель, чтобы подчеркнуть страну происхождения, — сказал Шеббо «СЭ».

Филипп Шеббо.«В детстве снимался в сериале «Кафе «Клубничка». Интервью самого необычного участника Паралимпиады из России

Паралимпийские игры пройдут с 6 по 15 марта в городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. На турнир допущены шесть российских атлетов.

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