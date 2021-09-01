Российский пловец Сайфутдинов стал бронзовым призером Паралимпиады в Токио

Российский пловец Артур Сайфутдинов стал бронзовым призером Паралимпийских игр в Токио.

В заплыве на 100 метров брассом россиянин занял третье место. Победителем стал азербайджанец Вали Исрафилов, вторым финишировал украинец Алексей Федина. Еще один представитель России, Сергей Пунко завершил заплыв на последнем, 8-м месте.

Спортсмены соревновались в категории SB12, в которой принимают участие люди, имеющие интеллектуальные нарушения, которые приводят к трудностям с распознаванием образов, последовательностью и памятью, либо более медленным временем реакции.

Сборная России занимает вторую строчку в медальном зачете Паралимпиады с 31 золотой, 19 серебряными и 36 бронзовыми медалями. На первом месте идет Китай (66-42-35), третье место — у Великобритании (30-24-30).