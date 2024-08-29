Российский пловец Пульвер завоевал серебро на Паралимпиаде в Париже

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Российский пловец Кирилл Пульвер стал серебряным призером Паралимпиады на дистанции 200 метров вольным стилем среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Золото завоевал итальянец Франческо Боччардо. Бронзовая медаль досталась украинцу Александру Комарову.

Таким образом, российские спортсмены завоевали третью медаль на Паралимпиаде в Париже. Ранее серебро выиграл пловец Владимир Даниленко, а бронзовым призером стала пловчиха Валерия Шабалина.

Паралимпиада-2024 завершится 8 сентября. 88 российских спортсменов выступают на турнире в нейтральном статусе.