Российский пловец Пульвер завоевал бронзу на Паралимпийских играх

Российский пловец Кирилл Пульвер выиграл бронзовую медаль на летней Паралимпиаде в Париже на дистанции 100 метров вольным стилем среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

Паралимпиец из России преодолел дистанцию за 1 минуту 9,41 секунды. Заплыв выиграл украинец Александр Комаров с результатом 1 минута 07,77 секунды. Серебряным призером стал китаец Го Цзиньчэн (1 минута 08,22 секунды).

В четверг, 29 августа, Пульвер взял серебро на дистанции 200 метров вольным стилем.

Паралимпиада-2024 завершится 8 сентября. 88 российских спортсменов выступают на турнире в нейтральном статусе.