Российский пловец Мозговой завоевал бронзовую медаль Паралимпиады в Париже

Российский пловец Богдан Мозговой стал бронзовым призером Паралимпийских игр-2024 на дистанции 100 м на спине.

Спортсмен преодолел дистанцию за 1 минуту 01,93 секунды.

Победу одержал представитель Белоруссии Егор Щелканов с результатом 1 минута 0,76 секунд. Вторым финишировал француз Уго Дидье (1.01,48).

Соревнования проходили для пловцов с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Паралимпиада в Париже продлится до 8 сентября. Российские спортсмены выступают в турнире в нейтральном статусе, а их награды не учитываются в медальном зачете.