Российский пловец Макаров стал бронзовым призером Паралимпиады в Токио

Российский пловец Роман Макаров стал бронзовым призером Паралимпиады в Токио.

В заплыве на 100 метров баттерфляем россиянин показал третий результат, уступив 0,84 секунды победителю, Роману Салею из Азербайджана. Второе место занял британец Стивен Клегг, проигравший Салею 0,06 секунды.

Спортсмены выступали в категории S12, в которой представлены слабовидящие атлеты.

Россия занимает третье место в медальном зачете Паралимпиады с 33 золотыми, 28 серебряными и 43 бронзовыми медалями. На первой строчке идет сборная Китая (83-49-45), второе место занимает Великобритания (37-31-38).

Плавание

Мужчины. 100 м батерфляй

1. Роман Салей (Азербайджан)

2. Стивен Клегг (Великобритания)

3. Роман Макаров (Россия)