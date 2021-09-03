Российский пловец Макаров стал бронзовым призером Паралимпиады в Токио
13:13
Российский пловец Роман Макаров стал бронзовым призером Паралимпиады в Токио.
В заплыве на 100 метров баттерфляем россиянин показал третий результат, уступив 0,84 секунды победителю, Роману Салею из Азербайджана. Второе место занял британец Стивен Клегг, проигравший Салею 0,06 секунды.
Спортсмены выступали в категории S12, в которой представлены слабовидящие атлеты.
Россия занимает третье место в медальном зачете Паралимпиады с 33 золотыми, 28 серебряными и 43 бронзовыми медалями. На первой строчке идет сборная Китая (83-49-45), второе место занимает Великобритания (37-31-38).
Плавание
Мужчины. 100 м батерфляй
1. Роман Салей (Азербайджан)
2. Стивен Клегг (Великобритания)
3. Роман Макаров (Россия)
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