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Российский пловец Даниленко завоевал вторую бронзу на Паралимпиаде в Токио

12:48

Российский пловец Владимир Даниленко стал бронзовым призером в плавании на дистанции 50 метров на спине на Паралимпиаде в Токио.

Россиянин финишировал третьим, уступив 5,51 секунды бразильцу Габриэлю Жеральдо дос Сантосу Араухо, который преодолел дистанцию за 53,96 секунды. Вторым стал чилиец Альберто Абарза (отставание — +3,80 секунды). Еще один представитель России, Никита Казачинер, финишировал четвертым (+6,58).

Отметим, что Даниленко выиграл вторую бронзовую медаль на соревнованиях в Японии — до этого он занял третье место в заплыве на 200 метров вольным стилем.

Россия занимает третье место в медальном зачете Паралимпиады с 32 золотыми, 22 серебряными и 40 бронзовыми медалями. На первой строчке идет Китай (76-44-37), на второй — Великобритания (33-26-34).

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Иван Торопцев все материалы автора

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