Российский паралимпиец признался в употреблении марихуаны

Российский парасноубордист Евгений Стафеев получил минимальное наказание за нарушение антидопинговых правил ввиду чистосердечного признания.

В допинг-пробе Стафеева был обнаружен карбокситетрагидроканнабинол. По решению дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА спортсмен был дисквалифицирован на три месяца начиная с 12 марта 2019 года.

- У него обнаружили марихуану, - приводит ТАСС сообщение пресс-службы Российского антидопингового агентства (РУСАДА). - За нее в основном дают три месяца, если спортсмен честно расскажет, как она попала в организм. А те, кто начинает выдумывать невероятные истории, оказываются дисквалифицированными на два года. Сочинение "сказок" приравнивается к отсутствию объяснения попадания запрещенного вещества в организм".