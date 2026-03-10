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Паралимпиада (Паралимпийские игры)

10 марта, 16:38

Лидировавший в суперкомбинации Бугаев упал в слаломе и сошел с дистанции на Паралимпиаде-2026

Руслан Минаев

Российский горнолыжник Алексей Бугаев не смог завершить соревнования в суперкомбинации на Паралимпийских играх 2026 года в Италии. Спортсмен упал во время второй дисциплины — слалома.

В суперкомбинации суммируются результаты двух попыток: супергиганта и слалома. После первой дисциплины Бугаев занимал первое место.

Бугаеву — 28 лет. Он является трехкратным паралимпийским чемпионом: две золотые медали он завоевал на Играх 2014 года в Сочи (слалом и суперкомбинация), одну — на Паралимпиаде в Пхенчхане (суперкомбинация). Также в его активе три серебряные и две бронзовые награды.

Паралимпийские игры 2026 года завершатся 15 марта. В них принимают участие шесть российских спортсменов, выступающих с национальной символикой впервые за 12 лет. На данный момент в активе сборной России две золотые и две бронзовые медали.

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