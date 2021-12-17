Российским спортсменам необходимо будет пройти не менее двух тестов на допинг перед Паралимпиадой

Исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России Павел Рожков сообщил, что кандидаты в паралимпийскую российскую сборную на Игры в Пекине должны будут пройти не менее двух тестов на допинг перед началом соревнований.

«Российские спортсмены-паралимпийцы смогут принимать участие в международных соревнованиях МПК, включая все квалификационные соревнования, а также Паралимпийские игры только в том случае, если они выполнят минимальные требования по антидопинговому тестированию, для каждого паралимпийского вида спорта установлены свои требования по тестированию. На данный момент в расширенном списке кандидатов на участие в Паралимпийских играх в Пекине находятся 124 спортсмена, каждому из которых нужно пройти не менее двух тестов», — цитирует Рожкова ТАСС.

Паралимпиада в Пекине пройдет с 4 по 13 марта 2022 года.