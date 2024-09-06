Российских спортсменов пригласили на церемонию закрытия Паралимпиады в Париже

Российские спортсмены получили приглашения на церемонию закрытия Паралимпийских игр-2024 в Париже, сообщил президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

«Оргкомитет «Париж-2024» пригласил российских и белорусских спортсменов, тренеров и персонал команды на церемонию закрытия Паралимпиады», — цитирует Рожкова ТАСС.

По словам главы ПКР, церемонию посетят не все спортсмены, поскольку на следующий день у них запланирован перелет в Россию, но все желающие смогут присутствовать.

Церемония закрытия Летних Паралимпийских игр-2024 в Париже пройдет 8 сентября. Соревнования стартовали 28 августа. По состоянию на 6 сентября Россия занимает шестое место в неофициальном медальном зачете с 54 наградами (16 золотых медалей, 18 серебряных и 20 бронзовых).