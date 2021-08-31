Паралимпийские игры
Новости
Медальный зачет
Новости   //    Паралимпийские игры

Российских спортсменов не выявлено среди заразившихся коронавирусом на Паралимпиаде

07:15
Теги:

Исполняющий обязанности президента ПКР Павел Рожков заявил, что никто из членов сборной на данный момент не заразился коронавирусом на Паралимпиаде в Токио.

«В команде ПКР на сегодня положительных тестов на коронавирус нет», — приводит слова Рожкова ТАСС.

За последние сутки два спортсмена сдали положительный результат на коронавирус, один из заразившихся находится на территории Паралимпийской деревни. Всего за последние сутки было зафиксировано 16 случаев заражения коронавирусом.

Паралимпийские игры в Токио проходят с 24 сентября и завершатся 5 сентября.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Хоккеист Телегин женился на дочери миллионера. Она заменила ему Пелагею
Паралимпиада-2020: все медали сборной России в Токио 30 августа
Короли мира, но лишь на день. Уже сегодня победу пляжников на ЧМ забыли все
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное