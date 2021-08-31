Российских спортсменов не выявлено среди заразившихся коронавирусом на Паралимпиаде

Исполняющий обязанности президента ПКР Павел Рожков заявил, что никто из членов сборной на данный момент не заразился коронавирусом на Паралимпиаде в Токио.

«В команде ПКР на сегодня положительных тестов на коронавирус нет», — приводит слова Рожкова ТАСС.

За последние сутки два спортсмена сдали положительный результат на коронавирус, один из заразившихся находится на территории Паралимпийской деревни. Всего за последние сутки было зафиксировано 16 случаев заражения коронавирусом.

Паралимпийские игры в Токио проходят с 24 сентября и завершатся 5 сентября.