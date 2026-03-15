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Паралимпиада (Паралимпийские игры)

Российские спортсмены с флагом прошли на церемонии закрытия Паралимпийских игр

Алина Савинова
Иван Голубков и Варвара Ворончихина с флагом России на церемонии закрытия Паралимпиады.
Фото Reuters

Россияне с флагом приняли участие в параде спортсменов на церемонии закрытия Паралимпиады-2026 в Италии, сообщает ТАСС.

Знаменосцами выступили горнолыжница Варвара Ворончихина и лыжник Иван Голубков. Церемонию посетили все шесть российских атлетов, допущенных до Игр. В их числе также лыжница Анастасия Багиян, горнолыжник Алексей Бугаев, сноубордисты Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо.

Сборная России завоевала 12 наград (восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые) и заняла третье место в медальном зачете на Паралимпиаде.

Соревнования проходили с 6 по 15 марта в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Российские спортсмены выступили на Паралимпийских играх с национальной символикой впервые за 12 лет.

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Источник: ТАСС
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