Российские спортсмены могут принять участие в открытии Паралимпийских игр с флагом

Российские спортсмены в случае получения приглашений будут выступать на Паралимпийских играх-2026 в Италии с национальной символикой, сообщает matchtv.ru со ссылкой на Международный паралимпийский комитет.

В МПК отметили, что после восстановления прав национальных паралимпийских комитетов Белоруссии и России в сентябре 2025 года спортсмены из обеих стран получили возможность участвовать в соревнованиях в Италии при условии соблюдения ими других квалификационных требований и прохождения отбора в соответствии с правилами соответствующей международной федерации.

В декабре 2025-го Россия выиграла иск в Спортивном арбитражном суде (CAS) к Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), россияне получили возможность попасть на отборочные старты. В МПК подчеркнули, что после решения CAS российские спортсмены, представляющие эти виды спорта, могут подавать заявки на получения двухсторонних приглашений на Паралимпийские игры в соответствии с квалификационными правилами FIS.

В случае получения соответствующих приглашений, они будут выступать как российские спортсмены, а не как нейтральные участники: они могут участвовать в церемониях открытия и закрытия, как и представители всех других национальных паралимпийских комитетов, и в случае победы может быть поднят российский флаг и исполнен гимн.

Паралимпиада-2026 пройдет с 6 по 15 марта в Милане и Кортина-д'Ампеццо.