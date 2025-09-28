Российские паралимпийцы завоевали три серебряные медали на ЧМ по легкой атлетике в Нью-Дели

Российские паралимпийцы завоевали три серебряные медали на чемпионате мира по легкой атлетике в Нью-Дели.

Виктория Сланова стала второй в беге на дистанции 400 метров в классе T37 с результатом 1 минута 5,08 секунды. Ирина Вертинская стала серебряным призером в толкании ядра в классе F37 с лучшей попыткой 12,95 метров.

Также у мужчин в прыжках в длину в категории T47 второе место занял Никита Котюков c результатом 7,21 метра.

Турнир в столице Индии продлится до 5 октября.