29 сентября, 18:04

Российские паралимпийцы завоевали две бронзы на чемпионате мира по легкой атлетике

Алина Савинова

Россияне Александра Зайцева и Виталий Гриценко завоевали бронзовые медали на чемпионате мира по легкой атлетике среди паралимпийцев.

Зайцева заняла третье место в толкании ядра в классе F20 с лучшим результатом в карьере — 13,74 м. Соревнование выиграла британка Сабрина Форчун (16,75), которая обновила на 1 м принадлежавший ей же мировой рекорд. Серебро у представительницы Турции Эбрар Кескин (13,80).

Гриценко стал третьим в беге на 400 м в классе Т53, финишировав с временем 49,37 секунды. Победу одержал Понгсакорн Паэйо (46,81) из Таиланда, на второй позиции расположился Ю Бен Хун из Южной Кореи (49,29).

Чемпионат мира проходит в Нью-Дели (Индия) с 26 сентября по 5 октября.

