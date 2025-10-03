Российские паралимпийцы выступят под своим флагом на ЧМ по пауэрлифтингу

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков рассказал, что российские паралимпийцы выступят с флагом и гимном страны на чемпионате мира по пауэрлифтингу.

«В отношении мирового первенства по пауэрлифтингу мы получили уведомление от Всемирной федерации парапауэрлифтинга, что в соревнованиях будет выступать сборная России со всеми национальными атрибутами — спортсмены в экипировке сборной, с гербом и флагом, а при завоевании золотой медали на награждении будет звучать гимн РФ», — приводит слова Рожкова ТАСС.

Чемпионат мира по пауэрлифтингу среди паралимпийцев пройдет в Египте с 11 по 18 октября.