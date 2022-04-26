Российские паралимпийцы получили государственные награды

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и помощник президента России Игорь Левитин вручили государственные награды призерам Игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт», сообщает ТАСС.

Церемония награждения состоялась сегодня, 26 апреля, в Кремле. Награды получили все призеры одиночных соревнований, а также игроки сборных России по керлингу на колясках и по следж-хоккею.

Игры «Мы вместе. Спорт» прошли в Ханты-Мансийске с 17 по 20 марта. Решение провести соревнования было принято после того, как Международный паралимпийский комитет не допустил российских и белорусских паралимпийцев к участию в Паралимпиаде-2022 в Пекине (Китай). В рамках соревнований было разыграно 45 комплектов медалей в шести видах спорта: лыжные гонки, биатлон, керлинг, парасноуборд, горные лыжи и следж-хоккей. В Играх приняли участие спортсмены из России, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Казахстана.

Сборная России заняла первое место в медальном зачете с 39 золотыми, 40 серебряными и 27 бронзовыми наградами. Второе место заняла команда Белоруссии (5-2-9), на третьей строчке — Армения (1-0-0).