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Паралимпиада (Паралимпийские игры)

4 марта, 22:37

Российские горнолыжники провели первую официальную тренировку на Паралимпиаде

Российские горнолыжники Варвара Ворончихина и Алексей Бугаев провели первую официальную тренировку в скоростном спуске на Паралимпиаде-2026 в Италии, сообщается в Telegram-канале Паралимпийского комитета России (ПКР).

«Тренировка прошла в горнолыжном центре «Тофане» в Кортина-д'Ампеццо», — отмечается в публикации.

Паралимпийские игры пройдут с 6 по 15 марта в городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. На турнир допущены шесть российских атлетов.

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