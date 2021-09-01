Российская пловчиха Лукьяненко стала серебряным призером Паралимпиады

Российская пловчиха Дарья Лукьяненко стала серебряным призером Паралимпийских игр в Токио.

В заплыве на дистанцию 100 метров брассом россиянка показала второй результат, уступив бразильянке Марии Каролине Гомес Сантьяго. Третьей стала украинка Ярина Матло.

Спортсменки соревновались в категории SB12, в которой принимают участие люди, имеющие интеллектуальные нарушения, которые приводят к трудностям с распознаванием образов, последовательностью и памятью, либо более медленным временем реакции.

Россия занимает второе место в медальном зачете Паралимпиады с 31 золотой, 20 серебряными и 36 бронзовыми наградами. На первом месте идет Китай (66-42-35), на третьем — Великобритания (30-24-30).