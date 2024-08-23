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Париж-2024, Паралимпиада

Сегодня, 19:48

Российская легкоатлетка Кулинич-Сорокина показала комнату в паралимпийской деревне

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Российская легкоатлетка Анна Кулинич-Сорокина провела экскурсию по своей комнате в паралимпийской деревне.

Как отметили в пресс-службе Паралимпийского комитета России, большая часть российских спортсменов уже заселилась.

Паралимпиада-2024 пройдет с 28 августа по 8 сентября. Всего в турнире выступят 90 российских спортсменов в нейтральном статусе. При этом их награды не будут учитываться в медальном зачете.

Анна Юрьевна Кулинич-Сорокина с&nbsp;сопровождающим на&nbsp;дистанции. Российской спортсменке на Паралимпиаде предстоит соревноваться с трансгендером. Что она об этом думает?

Ранее директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета (МПК) Крейг Спенс сообщил, что российских и белорусских спортсменов на соревнованиях в Париже в случае завоевания золотых медалей будут награждать под паралимпийский гимн.

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