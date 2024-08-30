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Париж-2024, Паралимпиада

Сегодня, 12:35

Российская легкоатлетка Кулинич-Сорокина назвала несправедливым участие трансгендера в Паралимпиаде

Сергей Жуков
корреспондент
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Двукратный призер Паралимпиады легкоатлетка Анна Кулинич-Сорокина в комментарии для «СЭ» высказалась об участнике-трансгендере Паралимпийских игр-2024 Валентине Петрилло.

— Следующий вопрос по поводу уже не первого скандала из-за гендерного вопроса. Как вы к этому относитесь и считаете ли вы это несправедливым? Серьезный ли это для вас соперник?

— К Валентине совершенно спокойно. Считаю ли я это несправедливым? Конечно, я считаю это несправедливым, все-таки мужчины и женщины — это абсолютно разные и по силе, и по всему остальному, и поэтому это несправедливо, но это реальность нашей нынешней жизни и мы привыкли к ней адаптироваться. Поэтому, в принципе, я готова выйти с ней на дорожку и посоревноваться. Считаю ли я ее своей соперницей? Да, я всех своих соперников считаю сильными, потому что в любом случае спорт есть спорт. Сегодня ты бежишь быстро, а завтра ты не бежишь быстро, и наоборот. Поэтому не стоит никого вычеркивать, нужно серьезно к этому относиться и к ней я отношусь абсолютно так же, как и к другим соперницам.

— Учитывая новые реалии, что с каждым годом МОК выпускает все больше и больше трансгендерных спортсменов, как вы считаете, не убивает ли это дух соперничества?

— Мне пока очень интересно, к чему это все приведет и чем это все закончится. Надеюсь, что в ближайшем будущем спортсменов-трансгендеров исключат от участие с девчонками, с женщинами, возможно, что-то придумают. Но говорить о том, что на следующий год что-то кардинально поменяется, я не могу.

Петрилло и Кулинич-Сорокина будут соревноваться на Паралимпиаде в Париже в беге на дистанции 200 и 400 метров в категории Т12 для слабовидящих спортсменов.

Валентина Петрилло
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