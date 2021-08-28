Россиянки Пушпашева и Чебаника завоевали бронзовые медали Паралимпиады в настольном теннисе

Российские спортсменки Надежда Пушпашева и Раиса Чебаника завоевали бронзовые медали Паралимпиады в настольном теннисе.

В полуфинале турнира 61-летняя Пушпашева уступила китаянке Цзин Лю в классе 2 (лица с поражением опорно-двигательного аппарата), а 57-летняя Чебаника проиграла украинке Марине Литовченко в классе 6, (лица с поражением опорно-двигательного аппарата).