Россиянки отказались общаться с прессой после поражения в турнире по настольному теннису на Паралимпиаде

Российские спортсменки Маляк Алиева и Елена Литвиненко отказались от общения с прессой после поражения в четвертьфинале парного турнира по настольному теннису на Паралимпиаде-2024.

Россиянки не стали выходить в микст-зону, несмотря на то, что их два раза звали волонтеры.

Алиева и Литвиненко проиграли китаянкам со счетом 1-3.

Паралимпийские игры проходят в Париже с 28 августа по 8 сентября.