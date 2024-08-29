Россиянки отказались общаться с прессой после поражения в турнире по настольному теннису на Паралимпиаде
Российские спортсменки Маляк Алиева и Елена Литвиненко отказались от общения с прессой после поражения в четвертьфинале парного турнира по настольному теннису на Паралимпиаде-2024.
Россиянки не стали выходить в микст-зону, несмотря на то, что их два раза звали волонтеры.
Алиева и Литвиненко проиграли китаянкам со счетом 1-3.
Паралимпийские игры проходят в Париже с 28 августа по 8 сентября.
Источник: matchtv.ru
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