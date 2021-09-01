Россиянка Ищулова завоевала золото Паралимпиады на дистанции 50 м вольным стилем
13:45
Россиянка Виктория Ищулова выиграла золотую медаль Паралимпиады в плавании вольным стилем на 50 метров. Ее результат — 29,91 секунды, что является мировым рекордом.
Серебро в активе бразильянки Сесилии Кетлен Жеронимо де Араухо, бронзу взяла итальянка Ксения Франческа Палаццо.
Паралимпийские игры в Токио проходят с 24 августа по 5 сентября.
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