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Россиянка Ищулова завоевала золото Паралимпиады на дистанции 50 м вольным стилем

13:45

Россиянка Виктория Ищулова выиграла золотую медаль Паралимпиады в плавании вольным стилем на 50 метров. Ее результат — 29,91 секунды, что является мировым рекордом.

Серебро в активе бразильянки Сесилии Кетлен Жеронимо де Араухо, бронзу взяла итальянка Ксения Франческа Палаццо.

Паралимпийские игры в Токио проходят с 24 августа по 5 сентября.

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