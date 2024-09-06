Россиянка Шабалина завоевала серебро Паралимпиады в Париже

Российская пловчиха Валерия Шабалина стала серебряным призером Паралимпийских игр-2024 в Париже.

Россиянка показала второй результат в заплыве на дистанции 100 метров на спине в классе S14. Она финишировала за 1 минуты 6,68 секунды.

Золото завоевала британка Поппи Маскилл (1.05,74). Бронза в активе еще одной представительницы Великобритании Оливии Ньюман-Барониус (1.08,74).

Паралимпийские игры в Париже проходят с 28 августа по 8 сентября.