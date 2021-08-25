Россиянка Пикалова завоевала бронзу в плавании баттерфляем на 100 метров на Паралимпиаде

Россиянка Дарья Пикалова завоевала бронзу в плавании баттерфляем на 100 метров на Паралимпиаде в Токио.

Россиянка показала время 1.05,86 минуты.

Золото выиграла итальянка Карлотта Джилли, установив новый паралимпийский рекорд для спортсменок в категории S13. Ее соотечественница Алессия Берра завоевала серебро.

Плавание

Женщины. 100 м, баттерфляй

1. Карлотта Джилли (Италия)

2. Алессия Берра (Италия)

3. Дарья Пикалова (Россия)