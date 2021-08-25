Россиянка Пикалова завоевала бронзу в плавании баттерфляем на 100 метров на Паралимпиаде
13:45
Россиянка Дарья Пикалова завоевала бронзу в плавании баттерфляем на 100 метров на Паралимпиаде в Токио.
Россиянка показала время 1.05,86 минуты.
Золото выиграла итальянка Карлотта Джилли, установив новый паралимпийский рекорд для спортсменок в категории S13. Ее соотечественница Алессия Берра завоевала серебро.
Плавание
Женщины. 100 м, баттерфляй
1. Карлотта Джилли (Италия)
2. Алессия Берра (Италия)
3. Дарья Пикалова (Россия)
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