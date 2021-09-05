Россиянка Паутова завоевала серебряную медаль Паралимпиады в марафоне
06:31
Российская легкоатлетка Елена Паутова завоевала серебряную медаль Паралимпиады в марафоне.
Паутова преодолела дистанцию за 3:04.16. Золото завоевала японка Мисато Мичисита (3:00.50), замкнула тройку призерок Лузанн Кутзее из ЮАР (3:11.13). Марафон проходил в категории спортсменов с нарушением зрения (Т12).
Паралимпиада-2020 проходит в Японии с 24 августа по 5 сентября.
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