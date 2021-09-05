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Россиянка Паутова завоевала серебряную медаль Паралимпиады в марафоне

06:31

Российская легкоатлетка Елена Паутова завоевала серебряную медаль Паралимпиады в марафоне.

Паутова преодолела дистанцию за 3:04.16. Золото завоевала японка Мисато Мичисита (3:00.50), замкнула тройку призерок Лузанн Кутзее из ЮАР (3:11.13). Марафон проходил в категории спортсменов с нарушением зрения (Т12).

Паралимпиада-2020 проходит в Японии с 24 августа по 5 сентября.

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Сергей Разин все материалы автора

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