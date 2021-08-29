Россиянка Муратова завоевала бронзовую медаль Паралимпиады в пауэрлифтинге
11:36
Россиянка Вера Муратова завоевала бронзовую медаль Паралимпийских игр в Токио в пауэрлифтинге в весовой категории до 79 кг. Результат 41-летней спортсменки 132 кг.
Чемпионкой стала нигерийка Босе Омолайо (141 кг), серебро завоевала украинка Наталья Олейник (133 кг).
Спортсменки выступают в классе PWL (лица с поражением опорно-двигательного аппарата).
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