Россиянка Лукьяненко стала бронзовым призером Паралимпиады в плавании

Российская пловчиха Дарья Лукьяненко завоевала бронзу на летней Паралимпиаде-2024 на дистанции 400 метров вольным стилем среди спортсменов с нарушением зрения.

Золото выиграла представительница Нидерландов Лизетта Брюинсма. Второе место заняла китаянка Чжан Сяотун.

22-летняя Лукьяненко является серебряным призером Паралимпийских игр в Токио в заплыве на 100 метров брассом, а также трехкратной чемпионкой Европы.

Паралимпиада-2024 в Париже завершится 8 сентября. 88 российских спортсменов выступают на турнире в нейтральном статусе.