Россиянка Лукьяненко стала бронзовым призером Паралимпиады в плавании
Российская пловчиха Дарья Лукьяненко завоевала бронзу на летней Паралимпиаде-2024 на дистанции 400 метров вольным стилем среди спортсменов с нарушением зрения.
Золото выиграла представительница Нидерландов Лизетта Брюинсма. Второе место заняла китаянка Чжан Сяотун.
22-летняя Лукьяненко является серебряным призером Паралимпийских игр в Токио в заплыве на 100 метров брассом, а также трехкратной чемпионкой Европы.
Паралимпиада-2024 в Париже завершится 8 сентября. 88 российских спортсменов выступают на турнире в нейтральном статусе.
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