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Россиянка Липатникова стала паралимпийской чемпионкой в толкании ядра

14:06
Галина Липатникова. Фото Getty Images
Галина Липатникова. Фото Getty Images

Российская легкоатлетка Галина Липатникова завоевала золотую медаль на Паралимпийских играх в Токио.

Спортсменка показала результат 11,03 метра в толкании ядра. Второе место — у испанки Мириам Мартинес Рико (9,62), третьей стала китаянка Цинь Ву (9,36).

Спортсменки соревновались в категории F36, в которой выступают люди с поражением опорно-двигательного аппарата.

Россия занимает второе место в медальном зачете Паралимпиады с 31 золотой, 19 серебряными и 35 бронзовыми наградами. На первой строчке идет Китай (66-42-34), на третьей — Великобритания (30-24-30).

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Иван Торопцев все материалы автора

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