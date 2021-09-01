Россиянка Липатникова стала паралимпийской чемпионкой в толкании ядра

Российская легкоатлетка Галина Липатникова завоевала золотую медаль на Паралимпийских играх в Токио.

Спортсменка показала результат 11,03 метра в толкании ядра. Второе место — у испанки Мириам Мартинес Рико (9,62), третьей стала китаянка Цинь Ву (9,36).

Спортсменки соревновались в категории F36, в которой выступают люди с поражением опорно-двигательного аппарата.

Россия занимает второе место в медальном зачете Паралимпиады с 31 золотой, 19 серебряными и 35 бронзовыми наградами. На первой строчке идет Китай (66-42-34), на третьей — Великобритания (30-24-30).