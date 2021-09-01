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Россиянка Иванова стала серебряным призером Паралимпиады в беге на 100 метров

13:37
Елена Иванова. Фото Getty Images
Елена Иванова. Фото Getty Images

Россиянка Елена Иванова стала серебряным призером Паралимпийских игр в Токио.

В забеге на 100 метров Иванова показала результат 14,60 секунды, уступив лишь китаянке Юцинь Ши, установившей мировой рекорд с показателем 13,61 секунды. Третьей стала новозеландка Даниэль Айчисон.

Спортсменки выступали в категории Т36, в которой представлены люди с поражением опорно-двигательного аппарата.

На счету России 29 золотых, 19 серебряных и 35 бронзовых медалей. Команда занимает третье место в медальном зачете Паралимпиады, уступая Китаю (65-41-33) и Великобритании (30-24-30).

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Иван Торопцев все материалы автора

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