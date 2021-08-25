Россиянка Гонтарь выиграла золотую медаль в плавании вольным стилем на 50 метров на Паралимпиаде
13:22
Российская пловчиха Анастасия Гонтарь выиграла золотую медаль в плавании вольным стилем на 50 метров на Паралимпиаде в Токио. Спортсменка показала время — 27,38 секунды.
Россиянка обошла голландку Шанталль Зийдервельд и канадку Аурелию Ривар. До мирового рекорда в классе S10 Гонтарь не хватило 0,01 секунды.
Паралимпийские игры в Токио проходят с 24 августа по 5 сентября. В активе российской команды четыре медали: три золота и одна бронза.
Плавание.
Женщины. 50 м, вольный стиль
1. Анастасия Гонтарь (Россия)
2. Шанталль Зийдервельд (Нидерланды)
3. Аурелия Ривар (Канада)
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