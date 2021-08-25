Паралимпийские игры
Новости
Медальный зачет
Новости   //    Паралимпийские игры

Россиянка Гонтарь выиграла золотую медаль в плавании вольным стилем на 50 метров на Паралимпиаде

13:22

Российская пловчиха Анастасия Гонтарь выиграла золотую медаль в плавании вольным стилем на 50 метров на Паралимпиаде в Токио. Спортсменка показала время — 27,38 секунды.

Россиянка обошла голландку Шанталль Зийдервельд и канадку Аурелию Ривар. До мирового рекорда в классе S10 Гонтарь не хватило 0,01 секунды.

Паралимпийские игры в Токио проходят с 24 августа по 5 сентября. В активе российской команды четыре медали: три золота и одна бронза.

Плавание.

Женщины. 50 м, вольный стиль

1. Анастасия Гонтарь (Россия)

2. Шанталль Зийдервельд (Нидерланды)

3. Аурелия Ривар (Канада)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Алана Мамаева о Павле: «Дзюба на его фоне просто померкнет»
Мамаев: «На поминках отца приходит сообщение от Аланы: «Мне пришли крема на 70 тысяч, оплати»
«Алана говорит, что ей не хватает денег? Я перевел ей 11 миллионов». Интервью Мамаева, из-за которого Нобель ушел с «Матч ТВ»
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд