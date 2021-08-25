Россиянка Гонтарь выиграла золотую медаль в плавании вольным стилем на 50 метров на Паралимпиаде

Российская пловчиха Анастасия Гонтарь выиграла золотую медаль в плавании вольным стилем на 50 метров на Паралимпиаде в Токио. Спортсменка показала время — 27,38 секунды.

Россиянка обошла голландку Шанталль Зийдервельд и канадку Аурелию Ривар. До мирового рекорда в классе S10 Гонтарь не хватило 0,01 секунды.

Паралимпийские игры в Токио проходят с 24 августа по 5 сентября. В активе российской команды четыре медали: три золота и одна бронза.

Плавание.

Женщины. 50 м, вольный стиль

1. Анастасия Гонтарь (Россия)

2. Шанталль Зийдервельд (Нидерланды)

3. Аурелия Ривар (Канада)