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Россиянка Галактионова стала бронзовым призером Паралимпиады в толкании ядра

14:58

Российская легкоатлетка Евгения Галактионова стала бронзовым призером Паралимпийских игр в Токио.

Россиянка показала результат 6,80 метра и заняла третье место. Второй стала Роза Козаковска из Польши (7,37 метра), золото — у украинки Анастасии Москаленко, которая установила мировой рекорд (7,61).

Спортсменки соревновались в категории F32, в которой выступают атлеты с поражением опорно-двигательного аппарата.

Россия занимает второе место в медальном зачете Паралимпиады с 31 золотой, 20 серебряными и 37 бронзовыми медалями. На первой строчке идет Китай (68-43-36), на третьей — Великобритания (30-24-32).

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Иван Торопцев все материалы автора

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