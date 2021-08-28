Россиянка Буткова завоевала бронзу Паралимпиады на дистанции 150 м комплексом
11:55
Российская пловчиха Наталия Буткова завоевала бронзовую медаль Паралимпийских игр в Токио на дистанции 150 м комплексным плаванием. Ее результат 2 минуты, 53,25 секунды.
Первое место заняла китаянка Ю Лю (2.41,91), второе — ее соотечественница Янфэй Чжоу (2.47,41).
Паралимпиада в Токио проходит с 24 августа по 5 сентября.
Токио
Паралимпийские игры
Плавание
Женщины
150 м комплекс
1. Лю Ю (Китай)
2. Чжу Янфей (Китай)
3. Наталья Буткова (Россия)
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