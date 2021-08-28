Россиянка Буткова завоевала бронзу Паралимпиады на дистанции 150 м комплексом

Российская пловчиха Наталия Буткова завоевала бронзовую медаль Паралимпийских игр в Токио на дистанции 150 м комплексным плаванием. Ее результат 2 минуты, 53,25 секунды.

Первое место заняла китаянка Ю Лю (2.41,91), второе — ее соотечественница Янфэй Чжоу (2.47,41).

Паралимпиада в Токио проходит с 24 августа по 5 сентября.

Токио

Паралимпийские игры

Плавание

Женщины

150 м комплекс

1. Лю Ю (Китай)

2. Чжу Янфей (Китай)

3. Наталья Буткова (Россия)

Паралимпиада-2020: все медали сборной России в Токио 28 августа