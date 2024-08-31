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Париж-2024, Паралимпиада

Сегодня, 12:49

Россиянка Анна Кулинич-Сорокина завоевала серебро Паралимпиады в метании копья

Сергей Разин
корреспондент
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Россиянка Анна Кулинич-Сорокина завоевала серебряную медаль Паралимпийских игр в Париже в метании копья в классе F13.

32-летняя россиянка показала результат в 38,1 метра. Золото с мировым рекордом завоевала китаянка Чжао Юйпин (47,06 метра), бронза у австрийки Натальи Эдер (37,22 метра).

Паралимпиада стартовала в Париже 28 августа и продлится до 8 сентября. От России на Игры поехали 88 паралимпийцев, которые выступают в нейтральном статусе. Их медали не учитываются в медальном зачете.

Источник: https://www.sport-express.ru/paralympics/summer/2024/medals/
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