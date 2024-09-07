Россиянка Алиева взяла бронзу на Паралимпиаде в Париже в настольном теннисе

Российская спортсменка Маляк Алиева стала бронзовым призером Паралимпийских игр в личных соревнованиях по настольному теннису в классе WS6.

В полуфинальном матче россиянка проиграла Наджле Аль-Дайени из Ирака со счетом 11:8, 10:12, 8:11, 9:11. Однако согласно регламенту спортсмены, уступившие на этой стадии, получают бронзовые награды.

Паралимпийские игры в Париже завершатся 8 сентября. На данный момент россияне завоевали 59 медалей: 17 золотых, 20 серебряных и 22 бронзовых.