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Париж-2024, Паралимпиада

Сегодня, 12:50

Россиянка Алиева взяла бронзу на Паралимпиаде в Париже в настольном теннисе

Алина Савинова
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Российская спортсменка Маляк Алиева стала бронзовым призером Паралимпийских игр в личных соревнованиях по настольному теннису в классе WS6.

В полуфинальном матче россиянка проиграла Наджле Аль-Дайени из Ирака со счетом 11:8, 10:12, 8:11, 9:11. Однако согласно регламенту спортсмены, уступившие на этой стадии, получают бронзовые награды.

Паралимпийские игры в Париже завершатся 8 сентября. На данный момент россияне завоевали 59 медалей: 17 золотых, 20 серебряных и 22 бронзовых.

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