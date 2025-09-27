Паралимпийские игры
Паралимпиада (Паралимпийские игры)

27 сентября, 12:05

Россиянина Рудакова лишили медали на ЧМ по паралимпийской легкой атлетике в Нью-Дели

Сергей Ярошенко

Россиянин Федор Рудаков был лишен бронзовой медали на чемпионата мира по паралимпийской легкой атлетике в Нью-Дели, сообщает ТАСС.

27 сентября он стал третьим в беге на дистанции 5 000 метров в классе T11 с результатом 15 минут 43,05 секунды.

Позднее его дисквалифицировали за невыполнение замены ведущего бегуна после объявления. Бронзовым призером стал эквадорец Дарвин Густаво Кастро.

Турнир в столице Индии продлится 5 октября.

