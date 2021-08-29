Россиянин Тарасов завоевал серебро в плавании вольным стилем на 50 метров на Паралимпиаде
11:42
Россиянин Денис Тарасов завоевал серебряную медаль в плавании вольным стилем на 50 метров на Паралимпиаде в Токио.
Золото в активе Симоне Барлаам, бронзовую медаль забрала Джамал Хилл.
Паралимпиада в Токио проходит с 24 августа по 5 сентября.
Плавание.
Мужчины. 50 м вольный стиль
1. Симоне Барлаам (Италия)
2. Денис Тарасов (Россия)
3. Джамал Хилл (США)
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