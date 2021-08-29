Россиянин Тарасов завоевал серебро в плавании вольным стилем на 50 метров на Паралимпиаде

Россиянин Денис Тарасов завоевал серебряную медаль в плавании вольным стилем на 50 метров на Паралимпиаде в Токио.

Золото в активе Симоне Барлаам, бронзовую медаль забрала Джамал Хилл.

Паралимпиада в Токио проходит с 24 августа по 5 сентября.

Плавание.

Мужчины. 50 м вольный стиль

1. Симоне Барлаам (Италия)

2. Денис Тарасов (Россия)

3. Джамал Хилл (США)