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Россиянин Тарасов завоевал серебро в плавании вольным стилем на 50 метров на Паралимпиаде

11:42

Россиянин Денис Тарасов завоевал серебряную медаль в плавании вольным стилем на 50 метров на Паралимпиаде в Токио.

Золото в активе Симоне Барлаам, бронзовую медаль забрала Джамал Хилл.

Паралимпиада в Токио проходит с 24 августа по 5 сентября.

Плавание.

Мужчины. 50 м вольный стиль

1. Симоне Барлаам (Италия)

2. Денис Тарасов (Россия)

3. Джамал Хилл (США)

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Виктория Кравченко все материалы автора

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