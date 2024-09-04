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Париж-2024, Паралимпиада

Сегодня, 21:12

Россиянин Свиридов установил мировой рекорд в толкании ядра и стал двукратным паралимпийским чемпионом

Владислав Маслов
Корреспондент
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Российский легкоатлет Владимир Свиридов стал двукратным паралимпийским чемпионом, установив мировой рекорд в толкании ядра на Паралимпиаде в Париже.

Свиридов показал результат 17 м 18 см.

Серебряная медаль также досталась россиянину: Алан Кокойты толкнул снаряд на 16 м 27 см. Бронзу выиграл представитель Казахстана Дастан Мукашбеков (16 м). Соревнования проходили в категории F36 (спортсмены с нарушением координации).

На счету 34-летнего Свиридова также золото Паралимпиады в Токио и бронза Паралимпийских игр-2012 в Лондоне.

Паралимпиада (Паралимпийские игры)
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