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Россиянин Швецов выиграл серебряную медаль Паралимпийских игр в беге на 400 м

08:10
Евгений Швецов. Фото Getty Images
Евгений Швецов. Фото Getty Images

Российский легкоатлет Евгений Швецов занял второе место в беге на 400 м и завоевал серебряную медаль Паралимпийских игр в Токио. Он показал результат 53,60 секунды.

Золотую медаль выиграл австралиец Джеймс Тернер (52,80), бронза в активе новозеландца Уильяма Стедмана (54,75).

Паралимпиада в Токио продлится до 5 сентября.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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