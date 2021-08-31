Россиянин Швецов выиграл серебряную медаль Паралимпийских игр в беге на 400 м
08:10
Российский легкоатлет Евгений Швецов занял второе место в беге на 400 м и завоевал серебряную медаль Паралимпийских игр в Токио. Он показал результат 53,60 секунды.
Золотую медаль выиграл австралиец Джеймс Тернер (52,80), бронза в активе новозеландца Уильяма Стедмана (54,75).
Паралимпиада в Токио продлится до 5 сентября.
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