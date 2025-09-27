Россиянин Калина стал десятикратным чемпионом мира по паралимпийскому плаванию

Россиянин Андрей Калина выиграл 100-метровку брассом в классе SB8 на чемпионате мира по паралимпийскому плаванию.

Спортсмен преодолел дистанцию за 1 минуту 08,43 секунды. Серебро завоевал еще один представитель России Даниил Смирнов, который показал результат 1 минута 10,72 секунды.

38-летний Калина стал десятикратным чемпионом мира. Также на его счету семь золотых медалей на Паралимпийских играх.

Чемпионат мира по параплаванию проходит в Сингапуре с 21 по 27 сентября.