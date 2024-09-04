Россиянин Хинчагов завоевал золото Паралимпиады-2024 в прыжках в длину

Российский легкоатлет Хетаг Хинчагов выиграл золотую медаль Паралимпийских игр-2024 в соревнованиях по прыжкам в длину.

Спортсмен показал результат 6,52 м. Серебряным призером стал представитель Китая Чжун Хуанхао (6,50). Тройку замкнул колумбиец Хосе Лемос Ривас (6,40).

Соревнования проходили в классе Т38 для атлетов с поражениями опорно-двигательного аппарата.

К настоящему времени российские спортсмены завоевали 11 золотых медалей в турнире в Париже.